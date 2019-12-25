"Магнит" покупает магазины сети "Дикси"

Сумма сделки составляет более 92 миллиардов рублей.

Ритейлер "Магнит" достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети "Дикси". Об этом сообщает РБК

В настоящее время на территории России находится 2651 магазина этой сети.

Цена сделки составляет более 92 миллиардов рублей. По данным издания, "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины будут осуществлять свою деятельность под существующим брендом.

Ожидается, что сделка закроется 31 августа 2021 года, но сроки могут продлить до конца сентября. По данным торгов, акции "Магнита" выросли более чем на три процента после сообщений о приобретении сети "Дикси".

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