Россиян предупредили о возможном резком росте цен на сахар

На это повлияли введенные государством ценовые ограничения.

В следующем году в РФ могут резко вырасти цены на сахар. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в крупном производстве.

По данным источника, на стоимость могут повлиять дисбаланс на рынке, а также некачественный урожай и введенные государством ценовые ограничения, которые заканчиваются в начале лета 2021 года.

Сообщается, что в настоящее время кабмин России обдумывает новые меры по сдерживанию цен на сахар, а также планирует переключить переработчиков на закупки сырья у Объединенной зерновой компании, что может позволить предприятиям по производству сахара поставлять продукцию в розницу.

Также эксперты отмечают, что в этом году из-за сильных дождей на юге России сбор сахарной свеклы может начаться сильно позже обычного. Существующего объема сахара может не хватить населению страны, поэтому в настоящее время продажи регулируются контрактами. Также, по словам экспертов, стоит ожидать импорта сахара, что скажется на его стоимости.

Ранее в правительстве России заявили о стабилизации цен на продукты.

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