В Ленобласти дорожают мясо и яйца

Стоимость минимального набора продуктов в апреле выросла на 1,6%.

Управление федеральной службы государственной статистики по Ленобласти опубликовало в разделе "Цены и тарифы" оперативную информацию о динамике цен на потребительские товары и услуги за апрель 2021 года.

В течение месяца овощи подорожали на 1,4%, в том числе свёкла – на 23,0%, зелень – на 11,2%, капуста – на 8,8%, лук репчатый – на 8,6%, картофель – на 6,9%, морковь – на 5,6%. Немного подешевели помидоры - на 6,8% и огурцы – на 4,4%.

Выросли в цене яйца – на 5,6%, печень говяжья – 3,4%, свинина – 2,5%, мука пшеничная – 2,3%, масло подсолнечное – 1,6%, сахар – 0,9%. Подешевели соль – 3,5%, творог – 2,4%, молоко – 1,7%.

Средняя стоимость говядины составила 420,35 рубля за килограмм, свинины - 279,56/кг, куры - 156,87/кг, сливочного масла - 787,18/кг, подсолнечного масла - 128,07/кг, стерилизованного молока - 82,01/л, куриного яйца - 87,91/десяток, картофеля - 39,55/кг, моркови - 48,38/кг.

Ранее в правительстве отчитались о сдерживании роста цен на продукты.

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