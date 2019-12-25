"Ленинградские мосты" собрали неравнодушных к музыке петербуржцев

У горожан есть еще один вечер насладиться бесплатными концертами.

В минувшую пятницу в Петербурге стартовал музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты". На трех площадках (Итальянский, Малый Конюшенный мосты и пространство "Севкабель Порт") 28 и 29 августа состоялись концерты, в которых приняли участие Петр Налич, Найк Борзов, Sirotkin и множество других артистов.

Одними концертами дело не ограничилось – в пространстве "Севкабель Порт" прошла образовательная программа, а в недавно открытом пространстве Kino Corner на Петроградской стороне показывали кино и рассказывали лекции об этом виде искусства.

Воскресенье – последний день фестиваля, планы и трансляция с которого запланирована в официальной группе проекта.

Ранее мы сообщали, о том, что в Петербурге прошел социально-благотворительный проект "Будь с городом", который стал уже пятым по счету. Из-за пандемии концерт с приглашенными звездами прошел в онлайн-формате.

Фото: Piter.tv