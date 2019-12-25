В Петербурге прошел социально-благотворительный проект "Будь с городом"

Корреспондент Piter.tv стал свидетелем онлайн-версии концерта.

В минувшую субботу, 29 августа, в пространстве "Севкабель Порт" состоялся пятый социально-благотворительный проект "Будь с городом!". Из-за пандемии красочный концерт, ранее проводившийся на Дворцовой площади, прошел в онлайн-формате.

Корреспондент Piter.tv увидел, как готовилась онлайн-версия концерта и остался впечатлен уровнем подготовки не только музыкантов, но и танцевальных коллективов, выступавших вместе с ними. Для зрителей онлайн-трансляции выступили группы "Марсель" и IOWA, а также певицы Ёлка и Муся Тотибадзе.

Днем в "Севкабель Порту" работала оффлайн-зона, где у горожан была возможность познакомиться с представителями благотворительных организаций и фондов Петербурга, а также послушать лекции о благотворительности и принять участие в мастер-классах.

В открытой студии проекта между выступлениями музыкантов представители некоммерческих организаций рассказали о том, как и чем сейчас можно помогать благотворительным фондам и общественным организациям. Участниками проекта в 2020 году стал центр по поиску работы выпускникам детских домов и молодым людям с ограниченными возможностями "Работа-i", общественная организация содействия воспитанию детей с ограниченными возможностями, либо оставшихся без попечения родителей или детей из неполных, неблагополучных семей "Старшие Братья Старшие Сестры".

В число организаций также вошли "Петербургские родители" – общественное движение, помогающее детям-сиротам в детских домах и больницах и фонд "Детский хоспис", содействующий оказанию паллиативной медицинской помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Фото: Piter.tv