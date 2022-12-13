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"Лебедь" рассказал о том, за что получил орден Мужества

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Военнослужащий оценил свою работу на СВО.

Российский наводчик, оператор танка с позывным "Лебедь" рассказал журналистам о ходе сражения в зоне проведения специальной военной операции на Украине, за работу на котором он поулчил от государства орден Мужества.

Мы выехали, поразили танки, легкобронированную технику, по пехоте работали... Роту с тремя танками сожгли. Длилось это целый день. Они выкатились – мы отработали.

боец в зоне СВО

В пресс-службе министерства по обороне заметили, что сплоченный экипаж "Лебедя" выполняет боевые задачи на танке Т-90М. В ежедневном режиме отечественный военно-промышленный комплекс передает бойцам новую технику с современными характеристиками. 

Наводчик миномета "Василек" рассказал о методе кочующего орудия.

Фото и видео: минобороны России

 

Теги: лебедь, минобороны, орден мужества, т-90м
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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