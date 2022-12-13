"Лебедь" рассказал о том, за что получил орден Мужества

Российский наводчик, оператор танка с позывным "Лебедь" рассказал журналистам о ходе сражения в зоне проведения специальной военной операции на Украине, за работу на котором он поулчил от государства орден Мужества.
Мы выехали, поразили танки, легкобронированную технику, по пехоте работали... Роту с тремя танками сожгли. Длилось это целый день. Они выкатились – мы отработали.
боец в зоне СВО
В пресс-службе министерства по обороне заметили, что сплоченный экипаж "Лебедя" выполняет боевые задачи на танке Т-90М. В ежедневном режиме отечественный военно-промышленный комплекс передает бойцам новую технику с современными характеристиками.
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Фото и видео: минобороны России
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