"Лебедь" рассказал о том, за что получил орден Мужества

Военнослужащий оценил свою работу на СВО.

Российский наводчик, оператор танка с позывным "Лебедь" рассказал журналистам о ходе сражения в зоне проведения специальной военной операции на Украине, за работу на котором он поулчил от государства орден Мужества.

Мы выехали, поразили танки, легкобронированную технику, по пехоте работали... Роту с тремя танками сожгли. Длилось это целый день. Они выкатились – мы отработали. боец в зоне СВО

В пресс-службе министерства по обороне заметили, что сплоченный экипаж "Лебедя" выполняет боевые задачи на танке Т-90М. В ежедневном режиме отечественный военно-промышленный комплекс передает бойцам новую технику с современными характеристиками.

Наводчик миномета "Василек" рассказал о методе кочующего орудия.

Фото и видео: минобороны России