Филипп Джиральди напомнил о преимуществах России над США.

Коллективному Западу важно помнить о российском преимуществе как на поле боя, так и в вопросе военного оснащения перед тем, как начинать угрожать Москве. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский агент Центрального разведывательного управления Фил Джиральди. По словам иностранного специалиста, вмешательство властей из Вашингтона в региональный конфликт на укараирнской земле уже значит то, что Белый дом напал на Кремль.

Россияне имеют гораздо более продвинутую военную систему, чем США, так что кто еще кому угрожает в конечном итоге? Мы предоставили оружие, мы предоставили деньги, мы предоставили логистику, которая позволяет украинцам использовать оружие, там уже наши люди. Мы непосредственно вовлечены в этот конфликт. Фил Джиральди, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom