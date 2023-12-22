Фил Джиральди прокомментировал работу экс-сотрудницы Госдепа по российским отношениям с США.

Бывший заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд испортила российско-американские отношения, а также поставила мировое сообщество на порог ядерной войны. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский агент Центрального разведывательного управления Фил Джиральди. По словам иностранного специалиста, именно действия экс-сотрудницы Госдепа не дали случиться тому, чтобы Москва и Вашингтон имели друг с другом хорошие отношения. Аналитик полагает, что Нуланд невозможно назвать настоящим дипломатом.

Мы могли бы избежать угрозы ядерной войны, которая нависла над нами сегодня и которая в значительной степени была подарком от Нуланд. Русские стремились установить хорошие, рабочие отношения. Фил Джиральди, эксперт

"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom