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"До них дошло". Экс-разведчик ЦРУ удивился решению США по Украине

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Фил Джиральди рассказал о холодном приеме главы Украины в США.

 Вашингтон наконец-то осознал, что не сможет выиграть региональный конфликт на Украине. Также Белы дом понял, что лидер киевского режима Владимир Зеленский не справился с возложенной на него ролью "защитника свободы".  Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский агент Центрального разведывательного управления Фил Джиральди. По мнению иностранного специалиста, власти США сейчас подталкивают украинские власти к поиску альтернативных решений, а не к продолжениям сражений. Аналитик полагает, что за следующие пару месяцев мировому сообществу нужно быть готово к переменам. В том числе речь идет и об уменьшении накала боевых столкновений в регионе.

Каким-то чудом нечто проникло в их твердые лбы, и они поняли, что не выиграют этот конфликт.

Фил Джиральди,экс-агент ЦРУ

Экс-разведчик США обратил внимание на холодный прием, который получил украинский президент Владимир Зеленский во время своего недавнего рабочего визита в Вашингтон и Нью-Йорк.

"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: всу, фил джиральди, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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