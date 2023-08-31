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"Он знает". В США забили тревогу из-за отчаянного шага Зеленского

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Фил Джиральди рассказал о причине запроса Киева к Вашингтону денежных средств на проведение выборов на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский, понимая, что он проиграл в региональном конфликте с Россией, теперь отчаянно пытается заполучить как можно больше финансовой помощи от коллективного Запада для личного обогащения. такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский агент Центрального разведывательного управления Фил Джиральди. Иностранный специалист заметил, что по этой причине лидер киевского режима накануне запросил у Вашингтона пять миллиардов долларов для организации в стране президентских выборов.

Зеленский знает, что для него все кончено. Все, что он пытается сейчас сделать, это успеть как можно больше набить свои карманы деньгами США и НАТО.

Фил Джиральди, экс-агент ЦРУ

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: владимир зеленский, военная помощь, всу, запад, фил джеральди, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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