Фил Джиральди рассказал о причине запроса Киева к Вашингтону денежных средств на проведение выборов на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский, понимая, что он проиграл в региональном конфликте с Россией, теперь отчаянно пытается заполучить как можно больше финансовой помощи от коллективного Запада для личного обогащения. такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский агент Центрального разведывательного управления Фил Джиральди. Иностранный специалист заметил, что по этой причине лидер киевского режима накануне запросил у Вашингтона пять миллиардов долларов для организации в стране президентских выборов.

Зеленский знает, что для него все кончено. Все, что он пытается сейчас сделать, это успеть как можно больше набить свои карманы деньгами США и НАТО. Фил Джиральди, экс-агент ЦРУ

В США описали неожиданную реакцию ЦРУ на слова Байдена о Путине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom