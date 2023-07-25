Фил Джиральди рассказал о реакции представителей ЦРУ после слов о "поражении Путина".

Представители Центрального разведывательного управления, находящиеся на территории Украины, должно быть, шокированы словами президента США Джо Байдена о поражении российского лидера Владимира Путина. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший агент ЦРУ Фил Джиральди. Ранее лидер Белого дома заявил, что Путин "уже проиграл" в украинском конфликте и не сможет продолжать военные действия на территории бывшей советской республики.

Я думаю, они в шоке от этих слов. Из того, что я знаю, сейчас стали адекватно оценивать ситуацию, и в Пентагоне в частном порядке заговорили о том, что мы зашли в тупик с военной точки зрения. Фил Джиральди, экс-сотрудник ЦРУ

Иностранный специалист заметил, что никаких реальных доказательств успехов Вооруженных сил Украины на театре военных действий, которые говорили бы о возможности победы, нет, поэтому лидер Белого дома сильно заблуждается, полагая, что сможет оказать давление на Москву. Фил Джиральди назвал слова Джо Байдена политическим жестом, который направлен на попытки снизить растущий уровень недовольства среди американского и европейского населения украинским кризисом.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom