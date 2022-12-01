Кристоф Ваннер прокомментировал оперативное положение ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины находятся в крайне трудном положении на Донецком направлении. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный специалист подчеркнул, что для армии киевского режима сейчас сложилась особенно напряженная ситуация на торецком направлении.

Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения. Кристоф Ваннер, эксперт

Напомним, что 4 июля советник главы Донецкой народной республики Дкениса Пушилина Ян Гагин заявил журналистам о том, что российские войска смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ по трассе "Покровск - Константиновка". Это произоцдет в тот момент, когда бойцы освободят населенный пункт Торецк из-под контроля киевского режима. Эксперт заметил, что продвижение в указанном направлении позволит войскам страны снизить интенсивность украинских обстрелов по территории Горловки.

"Вопиюще". Приказ командования ВСУ в ДНР вызвал неожиданную реакцию в ФРГ.

Фото и видео: YouTube / WELT