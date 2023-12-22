Кристоф Ваннер напомнил о дефиците живой силы ВСУ.

Вооруженным силам Украины приходится оголять другие участки фронта из-за ситуации, происходящей на поле боя под городом Харьковом. Соответствующее заявление сделал немецкий журналист Кристоф Ваннер в репортаже для местного телеканала Welt. Иностранный эксперт заметил, что успех в продвижении российских вооруженных сил на территории Донецкой народной республики связан с большим дефицитом личного состава армии киевского режима. Он добавил, что множество солдат ВСУ сейчас задействованы именно в Харьковской области.

Чтобы обороняться под Харьковом, украинцам приходится отводить войска из других мест. И теперь там наблюдается их нехватка, причем вопиющая. Прежде всего, это касается Донбасса. Кристоф Ваннер, корреспондент

Напомним, что российские военнослужащие активно продвигаются в Харьковской области. Ранее глава местной администрации Виталий Ганчев публично объявил о том, что Вооруженные силы России контролируют сейчас около 40 процентов населенного пункта Волчанск. Генеральный штаб ВСУ, в свою очередь, признал факт того, что местные подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.

"Видел лично". Немецкого журналиста удивила выставка трофейной техники НАТО.

Фото и видео: YouTube / WELT