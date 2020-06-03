"Краснодар" может возглавить тренер из ПФЛ

Об этом объявят официально в ближайшее время.

По информации телеканала "Матч ТВ", главный тренер "Сокола" Игорь Захаряк может возглавить "Краснодар".

На это намекнул генеральный директор клуба из Саратова Алексей Потапов, который обещал предоставить в ближайшее время подробную информацию. "Сокол" по итогам нынешнего сезона Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) занял третье место в группе "Центр" - 37 очков после 17 туров. В связи с эпидемией коронавируса турнир был завершен досрочно.

Отметим, что нынешний наставник "Краснодара" Мурад Мусаев не имеет лицензии PRO и по этой причине не может занимать должность главного тренера. На его место перед началом сезона 2019/20 был заявлен тренер Сергей Матвеев.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Краснодар" делит второе место с "Локомотивом" и отстает от лидера на девять баллов.

Ранее стало известно, что стадион "Краснодара" признали лучшим в РПЛ по мнению болельщиков.

Видео: YouTube / Официальный канал ФК Химки