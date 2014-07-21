Глушаков назвал "Краснодар" и "Зенит" главными фаворитами на победу в РПЛ

Сине-бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.

Бывший игрок "Спартака" Денис Глушаков назвал двух фаворитов на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал ТАСС в преддверии форума "Россия - спортивная держава".

По словам экс-футболиста, на чемпионский титул могут претендовать "Краснодар" и петербургский "Зенит". Глушаков отметил, что по итогам сыгранных матчей ничего удивительного в этом сезоне не произошло. Он также подчеркнул, что сине-бело-голубые не вошли в чемпионат по игре.

"Спартак" по осенней части играл хорошо, сейчас безобразно выглядит. "Краснодар" стабилен, ЦСКА тоже набрал ход. "Краснодар" и "Зенит" - два фаворита на победу в РПЛ.



Денис Глушаков, экс-футболист "Спартака"

"Зенит" идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 29 очков после 14 туров. "Краснодар" лидирует в таблице с 32 очками.

Ранее Ерохин заявил о желании остаться в "Зените" после завершения карьеры.

Фото: spartak.com