Стадион "Краснодара" признали лучшим в РПЛ по мнению болельщиков

Он набрал 57% голосов в Instagram.

Российская премьер-лига (РПЛ) подвела итоги голосования, в котором болельщики выбрали лучший стадион в чемпионате страны по футболу. Голосование проходило в официальном Instagram-аккаунте турнира.

Победителем стал стадион "Краснодар", набравший 57% голосов. В финал также вышла "Газпром-Арена" – за нее проголосовали 43% пользователей приложения.

Стадион "Краснодар" был построен осенью 2016 года. Он получил категорию УЕФА 4, что означает "стадион наивысшей категории", на котором можно проводить международные и еврокубковые матчи. На этой арене проводит домашние матчи футбольный клуб "Краснодар".

Ранее агроном "Зенита" рассказал о состоянии поля на "Газпром Арене" во время паузы в РПЛ.

Видео: YouTube / FC Krasnodar | ФК Краснодар