Агроном "Зенита" рассказал о состоянии поля на "Газпром Арене" во время паузы в РПЛ

Работы на стадионе периодически ведутся.

Агроном "Зенита" Константин Креминский в интервью официальному сайту Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) рассказал о состоянии поля на стадионе "Газпром Арена" в период паузы в чемпионате.

В середине апреля я впервые был на "Газпром Арене" после остановки чемпионата. Поле сейчас выглядит хорошо, оно восстановилось после трех матчей в марте. Наш коллектив поделен на группы, и мы выезжаем на стадион под конкретные задачи: покосить траву, внести удобрения. Поле на стадионе и так уже готово к возобновлению сезона. Нам надо будет только покосить траву до нужной высоты, нанести разметку и поставить ворота. Константин Креминский, агроном "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее мы писали, что решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая.