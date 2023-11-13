В Hindustan Times оценили слова президента Украины о том, что ВСУ справятся и без помощи США.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский пытается выглядеть храбрее, когда публично заявляет о том, что Вооруженные силы Украины смогут противостоять России даже без американской помощи. Такую позицию высказали журналисты из индийского издания Hindustan Times в собственном новостном телевизионном сюжете. Таким образом иностранцы прокомментировали ответ украинского политика на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа в качестве нового главы Белого дома в 2024 году изменения политики США в отношении Украины. Зеленский заметил, что ВСу не прекратят боевые действия и продолжат их даже без финансовой и военной помощи со стороны Вашингтона.

Изолированный Зеленский примеряет на себя храброе лицо. заявление Hindustan Times

"Огненный шар". В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard.

Фото и видео: YouTube / Hindustan Times