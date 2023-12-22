Валерий Чалых считает, что Украина уступает России на поле боя по нескольким условиям.

Киевскому режиму необходимо прямое вмешательство армий НАТО в региональный конфликт с Россией. Соответствующее заявление сделал бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый в ходе своего интервью для YouTube-канала OBOZREVATEL. Иностранный эксперт пояснил прессе, что украинские силы не могут самостоятельно вести борьбу на истощение против Москвы, как этого требует от армии страны коллективного Запада. Специалист напомнил о том, что Украина уступает России в разы по параметру местного населения, а также не способна перенести собственные промышленные предприятия в места, которые были бы вне досягаемости от российских ракет.

Я считаю, <...>, с точки зрения украинца, <...>, на нашей стороне уже должны были бы быть страны НАТО. Не просто помощью, а участием в войне. Именно это может положить конец войне в Европе. Валерий Чалых, дипломат

Украинский дипломат заявил об истощении западных санкций против России.

Фото и видео: Youtube / OBOZUA