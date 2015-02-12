В МИД России рассказали об обмане Джо Байдена.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден, вероятнее всего, пообещал однажды лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому быструю победу над Москвой, но в результате обманул украинского политика. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны уточнила, что сам же Владимир Зеленский планировал не поднимать страну или развивать ее, а просто пойти по тому пути, который при несет ему миллиарды.

Байден, наверняка я, конечно, не знаю, я не была свидетелем, но очевидно уже сейчас, пообещал Зеленскому блицкриг, сказал, что буквально пару недель – и ты будешь в абсолютных дамках. Но ведь это же и случилось: дамкой-то он стал, потеряв свои мужские качества, пардон. <…> Там, кому не лень, тот Зеленского дамкой и делает. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что в реальности питали надежды и делали ставки на Владимира Зеленского только те люди, кто его хорошо не знал.

Захарова: фиксируем всё, чтобы потом они не говорили, что такого не говорили.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik