Захарова: фиксируем всё, чтобы потом они не говорили, что такого не говорили

В МИД РФ указали на важность подписания документов, а не слепой веры в слова "джентльменов".

Москва фиксирует все заявления со стороны западных политических элит для того, чтобы затем у них не было возможности сделать вид, будто они такого не говорили или что-то другое имели в виду. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства страны заметила, что натовским должностным лицам несвойственна честность. Она прокомментировала слова председателя военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о том, что упреждающие удары по российской территории могут быть рассмотрены блоком в качестве оборонительных мероприятий. Мария Захарова заметила, что ранее же говорилось о том, что гибридные атаки якобы идут именно со стороны Кремля. Однако теперь в НАТО сделали выводы о том, что Североатлантическому альянсу следует действовать более агрессивно. Такой шаг расценивается как безответственный. При этом власти в Москве ценят прямоту.

Мы говорим: "Вы же обещали не расширяться". "Где?" – отвечают они, – мы же нигде не подписывали никаких документов". А тогда, когда они их не подписывали, они говорили, что эти подписи никому не нужны – все же джентльмены, а джентльмены верят друг другу на слово". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: целью заявлений НАТО об ударах по РФ был срыв переговорных тенденций.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik