"Колорадо" уступил "Ванкуверу", Ничушкин отметился шайбой

"Колорадо" уступил "Ванкуверу" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Ванкувера" в концовке третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 16 матчей и набрал 12 (8+4) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Михеева помогла "Чикаго" одержать победу над "Айлендерс".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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