Шайба Михеева помогла "Чикаго" одержать победу над "Айлендерс"

На счету хоккеиста семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Чикаго" обыграл "Айлендерс" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором первой заброшенной шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 29 матчей и набрал 7 (3+4) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET