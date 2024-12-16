Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Рейнджерс"

Форвард был признан второй звездой матча.

"Сент-Луис" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в конце первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Бучневич провел 30 матчей и набрал 21 (8+13) очко.

Ранее мы сообщали, что дубль Капризова не помог "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Вегасом".

Видео: YouTube / SPORTSNET