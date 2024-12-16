Дубль Капризова не помог "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Вегасом"

"Миннесота" проиграла "Вегасу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Однако это не помешало "Вегасу" одержать победу.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 30 матчей и набрал 47 (22+25) очков.
Ранее мы сообщали, что две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Сиэтл".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все