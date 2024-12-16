Дубль Капризова не помог "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Вегасом"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Миннесота" проиграла "Вегасу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Однако это не помешало "Вегасу" одержать победу.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 30 матчей и набрал 47 (22+25) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET