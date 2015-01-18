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"Колорадо" уступил "Торонто", Ничушкин отметился заброшенной шайбой

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Форвард набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" уступил "Торонто" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин отличился в начале второго периода, сравняв счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 31 матч и набрал 27 (18+9) очков.

Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" разгромил "Юту", Подколзин отметился шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк колорадо эвеланш, хк торонто мэйпл лифс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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