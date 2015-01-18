"Колорадо" уступил "Торонто", Ничушкин отметился заброшенной шайбой

"Колорадо" уступил "Торонто" со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин отличился в начале второго периода, сравняв счет.
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 31 матч и набрал 27 (18+9) очков.
Ранее мы сообщали, что "Эдмонтон" разгромил "Юту", Подколзин отметился шайбой.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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