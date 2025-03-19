"Эдмонтон" разгромил "Юту", Подколзин отметился шайбой

"Эдмонтон" разгромил "Юту" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.
Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором пятой шабы в ворота гостей, отличившись в середине второго периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Василий Подколзин провел 68 матчей и набрал 22 (7+15) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Панарина не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в игре с "Калгари".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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