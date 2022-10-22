"Колорадо" проиграл "Сиэтлу", Ничушкин набрал два очка

Матч закончился со счетом 3:2.

"Колорадо Эвеланш" проиграл "Сиэтл Кракен" в рамках матча регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Валерий Ничушкин набрал два очка на матче, который проходил на ледовой арене города Денвер. Встреча завершилась с результатом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу гостей. Со стороны победителей шайбы в ворота оппонентов на 22, 22 и 53 минутах забросили спортсмены Джейден Шварц, Джаред Макканн и Карсон Кульман. От "Колорадо" голами отметились на 26 и 47 минутах Эван Родригес и Боуэн Байрэм

Российский форвард из "Эвеланш" Валерий Ничушкин записал на свой счет две голевые передачи. Таким образом хоккеист набрал за текущий сезон НХЛ уже 10 очков (5 голов и 5 результативных передач) во всех пяти проведенных матчах на старте чемпионата. Голкипер Александр Георгиев остался в запасном составе, он не выходил на лед.

"Рейнджерс" проиграли "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Панарин набрал очки в пятой встрече подряд.

Фото и видео: YouTube / Colorado Avalanche