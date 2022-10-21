"Рейнджерс" проиграли "Сан-Хосе" в матче НХЛ. Панарин набрал очки в пятой встрече подряд

Игра завершилась с результатом 2:3.

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российский нападающий Артемий Панарин набрал очки в пятой встрече подряд. Известно, что его команда уступила по очкам во время овертайма на домашней арене. Встреча завершилась с результатом 2:3. В составе клуба победителей шайбами в ворота оппонентов отметились на 7, 34 и 61 минутах Логан Кутюр, Радек Шимек и Эрик Карлссон (61). От "Рейнджерс" отличились на 22 и 30 минутах Филип Хытил и Артемий Панарин.

Форвард из России продлил собственную результативную серию до пяти матчей. Всего на счету спортсмена теперь записано 11 очков (3 шайбы и 8 голевых передач). Он стал первым игроком "Рейнджерс" с сезона-2011/12, который смог набрать очки в пяти матчах подряд на старте НХЛ. В текущий момент "Рейнджерс" находятся на второй позиции в Столичном дивизионе. Хоккейная команда набрала семь очков по итогам пяти матчей. "Сан-Хосе" идет восьмым в Тихоокеанском дивизионе.

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Фото и видео: YouTube / New York Rangers