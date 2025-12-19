"Коламбус" уступил "Вегасу", Марченко забросил шайбу

На счету форварда 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" проиграл "Вегасу" со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой. Россиянин пробил вратаря хозяев в третьем периоде матча. "Коламбус" потерпел третье поражение подряд. Команда находится на последнем, 16-м месте турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел за "Коламбус" 39 матчей, забросил 16 шайб и отдал 19 голевых передач. Россиянин занимает второе место в команде по набранным очкам в регулярном чемпионате.

