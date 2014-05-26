"Коламбус" уступил "Анахайму", Марченко отметился шайбой

На счету россиянина 28 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" проиграл "Анахайму" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой. Хоккеист пробил вратаря гостей в первом периоде. Его команда дважды вела в счете, но в итоге потерпела поражение.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 30 матчей и набрал 28 (11+17) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Монреаль".

Видео: YouTube / SPORTSNET