Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Монреаль"

Форвард набрал 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" одержал победу над "Монреалем" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей на последних секундах встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 32 матча и набрал 18 (8+10) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET