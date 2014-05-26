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Шайба Наместникова помогла "Виннипегу" обыграть "Монреаль"

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Форвард набрал 18 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" одержал победу над "Монреалем" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Форвард "Виннипега" Владислав Наместников принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей на последних секундах встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 32 матча и набрал 18 (8+10) очков.

Ранее мы сообщали, что "Тампа-Бэй" разгромила "Калгари" благодаря голу и пяти передачам Кучерова.

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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