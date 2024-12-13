"Тампа-Бэй" разгромила "Калгари" благодаря голу и пяти передачам Кучерова

Игра закончилась со счетом 8:3.

Команда "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде разгромила соперников из "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 8:3 (1:1, 3:2, 4:0) в пользу гостей спортивной площадки. В составе "молний" хет-трик оформил Джейк Гюнцель на 27, 52 и 58-ой минутах игры. Дополнительно по шайбе в ворота оппонентов забросили на 19, 28, 32, 41 и 54 минутах Никита Кучеров, Брэйден Поинт, Энтони Сирелли, Брэндон Хэйгел и Конор Гики. От "Калгари" голами отличились на 5, 33 и 35 минутах спортсмены Джонатан Юбердо, Назем Кадри и Коннор Зари.

Известно, что российский нападающий из "Тампы-Бэй" Кучеров, кроме заброшенной шайбы, отдал сокомандникам пять голевых передач. Хоккеист был признан первой звездой матча. Форварду удалось набрать 44 очка (за 14 забитых шайб и 30 результативных передач) в 25 проведенных матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. По своим показателям он вышел на второе место в рейтинге лучших бомбардиров. В таблице спортсмен обошел своего соотечественника Кирилла Капризова из "Миннесоты Уайлд". Теперь мужчина уступает только канадцу Натану Маккиннону из "Колорадо Эвеланш". Голкипер от "Лайтнинг" Андрей Василевский во время игры отразил 19 бросков из 22 во воротам клуба. Защитник "Калгари" Даниил Мироманов и его одноклубник форвард Андрей Кузьменко очков не набрали.

Напомним, что "Тампа-Бэй" набрал 32 очка в 27 матчах. Клуб занимает четвертое место в списке Атлантического дивизиона. А "Калгари" с 33 баллами по итогу 30 встреч располагается на пятом месте в таблице Тихоокеанского дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET