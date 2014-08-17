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Передача Панарина помогла "Рейнджерс" обыграть "Баффало"

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Россиянин набрал 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграл "Баффало" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Мику Зибанеджада, забросившего первую шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 28 матчей и набрал 35 (15+20) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" одержать победу над "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: артемий панарин, национальная хоккейная лига, хк баффало сейбрз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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