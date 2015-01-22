Две передачи Мичкова помогли "Филадельфии" одержать победу над "Коламбусом"

Россиянин набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" одержала победу над "Коламбусом" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Нейншвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков помог своей команде добиться успеха. Россиянин отметился двумя голевыми передачами, с которых забили Трэвис Конечны и Морган Фрост.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 27 матчей и набрал 27 (11+16) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET