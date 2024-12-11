Шайба Капризова помогла "Миннесоте" обыграть "Юту"

Хоккеист набрал 43 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Ютой" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов поучаствовал в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 27 матчей и набрал 43 (18+25) очка.

Ранее мы сообщали, что "Виннипег" разгромил "Бостон", Наместников отметился заброшенной шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET