"Виннипег" разгромил "Бостон", Наместников отметился заброшенной шайбой

"Виннипег" разгромил "Бостон" со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.
Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 30 матчей и набрал 16 (7+9) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Питтсбург".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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