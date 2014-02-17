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"Виннипег" разгромил "Бостон", Наместников отметился заброшенной шайбой

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На счету хоккеиста 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Виннипег" разгромил "Бостон" со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 30 матчей и набрал 16 (7+9) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Питтсбург".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав наместников, национальная хоккейная лига, хк бостон брюинз, хк виннипег джетс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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