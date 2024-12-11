Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Питтсбург"

Форвард набрал 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" добился разгромной победы над "Питтсбургом" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.

В нынешнем сезоне Валерий Ничушкин провел 13 матчей и набрал 11 (7+4) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Воронкова помогла "Коламбусу" обыграть "Виннипег".

Видео: YouTube / SPORTSNET