Шайба Воронкова помогла "Коламбусу" обыграть "Виннипег"

"Коламбус" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.
Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился заброшенной шайбой в ворота хозяев.
В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 18 матчей и набрал 12 (7+5) очков.
Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Ванкувером".
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все