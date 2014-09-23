Шайба Воронкова помогла "Коламбусу" обыграть "Виннипег"

На счету россиянина 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" обыграл "Ванкувер" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился заброшенной шайбой в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел 18 матчей и набрал 12 (7+5) очков.

Ранее мы сообщали, что три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET