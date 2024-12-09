Три очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Ванкувером"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился голевыми передачами на Брейдена Пойнта и Джейка Гюнцеля.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 23 матча и набрал 37 (13+24) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Свечникова не помог "Каролине" уйти от поражения в матче с "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET