Дубль Свечникова не помог "Каролине" уйти от поражения в матче с "Айлендерс"

Россиянин набрал 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" проиграла "Айлендерс" со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников оформил дубль в ворота хозяев по итогам встречи. Благодаря его шайбам команда дважды вела в счете, но в итоге уступила.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 27 матчей и набрал 24 (11+13) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET