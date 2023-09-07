Шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Баффало"

"Юта" обыграла "Баффало" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.
Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 26 матчей и набрал 17 (7+10) очков.
Ранее мы сообщали, что "Филадельфия" уступила "Бостону", Мичков оформил дубль.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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