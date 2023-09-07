Шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Баффало"

Защитник набрал 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" обыграла "Баффало" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 26 матчей и набрал 17 (7+10) очков.

Ранее мы сообщали, что "Филадельфия" уступила "Бостону", Мичков оформил дубль.

Видео: YouTube / SPORTSNET