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Шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Баффало"

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Защитник набрал 17 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Юта" обыграла "Баффало" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Кибэнк-центр" в Баффало.

Защитник "Юты" Михаил Сергачев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Михаил Сергачев провел 26 матчей и набрал 17 (7+10) очков.

Ранее мы сообщали, что "Филадельфия" уступила "Бостону", Мичков оформил дубль.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: михаил сергачев, национальная хоккейная лига, хк баффало сейбрз, хк юта
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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