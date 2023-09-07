"Филадельфия" уступила "Бостону", Мичков оформил дубль

Хоккеисты был признан третьей звездой матча.

"Филадельфия" проиграла "Бостону" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Ти-Ди Гарден" в Бостоне.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев в первом периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел 25 матчей и набрал 24 (11+13) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET