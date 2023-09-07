Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Детройт"

Форвард набрал девятое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Детройтом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота хозяев в середине первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 11 матчей и набрал 9 (6+3) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET