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Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Детройт"

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Форвард набрал девятое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Детройтом" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин стал автором первой шайбы в ворота хозяев в середине первого периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 11 матчей и набрал 9 (6+3) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк детройт ред уингз, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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