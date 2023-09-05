"Кокаиновое зерно": Бербок снова оговорилась, говоря об Украине

Глава МИД Германии попала в конфуз на пресс-конференции с румынской коллегой.

Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок попала в очередной конфуз, назвав украинское зерно "кокаиновым" в ходе совместной пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, дабы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до четырех миллионов тонн ежемесячно. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Речь немецкого министра по иностранным делам транслировалась на официальной странице профильного ведомства ФРГ в социальных сетях. Анналена Бербок уже не в первый раз публично допускает оговорки. Ранее она называла Восточную Украину "Восточной Кокаиной". В июне 2023 года на международной конференции в Южноафриканской республике европейский политик назвала путь страны к свободе "беконом надежды", перепутав слова "бекон" (bacon) и "маяк" (beacon).

В МИД ФРГ заявили, что Лачинский коридор "должен быть свободен для гуманитарной помощи".

Фото и видео: Telegram / Хайлайт