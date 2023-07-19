Союзники не уточнили точную численность войск, которую ходят направить на украинскую территорию.

"Коалиция желающих" по оказанию помощи властям с Банковой улицы официально подтвердила собственные планы направить многонациональные военные силы на украинскую территорию после завершения вооруженного конфликта с Россией. Соответствующими данными международными союзники поделились в совместном заявлении сопредседателей,распространенном по результатам заседания в Киеве. В частности, документ опубликован канцелярией премьер-министра Великобритании Энди Бернэма.

Коалиция продолжит подготовку к развертыванию на Украине многонациональных сил после установления надежного прекращения боевых действий. текст коммюнике

Союзники пояснили, что рассчитывают добиться задачей в рамках более широкого комплекса твердых политически и юридически обязательных гарантий безопасности для Украины. Деятельность должна обеспечить безопасность и процветание страны после вступления там в силу режима прекращения огня. Точная численность предполагаемого европейского контингента публично не раскрывается. Коллеги призвали Москву согласиться на полное и немедленное прекращение огня безо всяких условий и на основании существующей линии разделения.

The Telegraph: "коалиция желающих" столкнулась с угрозой распада.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

