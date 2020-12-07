Актеры из "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

Британский актер Кит Харингтон и его супруга Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщило издание Page Six.
По данным издания, актеров заметили на прогулке в Лондоне с новорожденным малышом. Сами артисты пока никак не комментировали данную информацию, поэтому дата рождения, пол и имя ребенка пока что не известны.
Пара познакомилась на съемках сериала "Игра престолов", где Кит Харингтон сыграл Джона Сноу, а Лесли играла одичалую по имени Игритт. По сюжету их персонажи также были влюбленными. В 2018 году пара сыграла свадьбу, в сентябре 2020 стало известно о беременности актрисы.
Фото: Instagram/ kitharingtonn
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