Актеры из "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

Актеров заметили на прогулке в Лондоне с новорожденным малышом.

Британский актер Кит Харингтон и его супруга Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщило издание Page Six.

По данным издания, актеров заметили на прогулке в Лондоне с новорожденным малышом. Сами артисты пока никак не комментировали данную информацию, поэтому дата рождения, пол и имя ребенка пока что не известны.

Пара познакомилась на съемках сериала "Игра престолов", где Кит Харингтон сыграл Джона Сноу, а Лесли играла одичалую по имени Игритт. По сюжету их персонажи также были влюбленными. В 2018 году пара сыграла свадьбу, в сентябре 2020 стало известно о беременности актрисы.

Фото: Instagram/ kitharingtonn