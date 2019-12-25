Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца

Роуз Лесли вышла замуж за своего партнера по сериалу Кита Харингтона (Джон Сноу) летом 2018 года.

Шотландская актриса Роуз Лесли, сыгравшая одичалую Игритт в сериале "Игра престолов", ждет ребенка от Кита Харингтона. Об этом стало известно после ее фотосессии для журнала Make.

Фотограф Урсула Лейк написала, что особенная и полностью женская запечатлела Роуз "в это невероятное время, когда она готовится впервые стать матерью".

Роуз Лесли вышла замуж за своего партнера по сериалу Кита Харингтона (Джон Сноу) летом 2018 года. Свадьба проходила в родовом замке клана актрисы в Шотландии. В сериале между персонажами также была романтическая связь.

Ранее Ольга Зуева показала фото дочери от Данилы Козловского.

Фото: Instagram/ kitharingtonn; ursula_lake