Ольга Зуева показала фото дочери от Данилы Козловского

Российская актриса и модель Ольга Зуева опубликовала в Instagram фотографию подросшей дочери от актёра Данилы Козловского. Ода Валентина, как и её мама, имеет американское гражданство и живет в Нью-Йорке.
Судя по снимку, девочка, которой на данный момент уже 6 месяцев, заметно выросла. На фотографии она находится рядом с собакой по кличке Груша.
Данила Козловский и Ольга Зуева встречались почти четыре года, но в официальном браке они не состояли. По некоторым слухам, пара больше не вместе, а Данилу Козловскому приписывают Роман с актрисой Оксаной Акиньшиной.
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Фото: Instagram/ _olyazueva
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