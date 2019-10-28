Ольга Зуева показала фото дочери от Данилы Козловского

Судя по снимку, девочка, которой на данный момент уже 6 месяцев, заметно выросла.

Российская актриса и модель Ольга Зуева опубликовала в Instagram фотографию подросшей дочери от актёра Данилы Козловского. Ода Валентина, как и её мама, имеет американское гражданство и живет в Нью-Йорке.

Судя по снимку, девочка, которой на данный момент уже 6 месяцев, заметно выросла. На фотографии она находится рядом с собакой по кличке Груша.

Данила Козловский и Ольга Зуева встречались почти четыре года, но в официальном браке они не состояли. По некоторым слухам, пара больше не вместе, а Данилу Козловскому приписывают Роман с актрисой Оксаной Акиньшиной.

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Фото: Instagram/ _olyazueva