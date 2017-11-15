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"Кислотный маньяк" из Подмосковья предстанет перед судом

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Следствие надеется на то, что в отношении мужчины будут применены принудительные меры медицинского характера.

В Щелково перед судебной инстанцией предстанет мужчина, который облил двух жительниц поселка Монино в Московской области серной кислотой. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы Следственного комитета по региону в социальных сетях. Известно, что завершено расследование в отношении 32-летнего мужчины, который обвиняется по части 2 статьи 213, части 2 статьи 111 и части 2 статьи 115 УК РФ. Речь идет о хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, из хулиганских побуждений и умышленном причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.  Согласно предварительным сведениям, преступления были совершены злоумышленником в состоянии невменяемости. В надзорном ведомстве заметили, что  рассчитывают на принудительные меры медицинского характера в адрес подозреваемого.

Проведены химическая, судебно-медицинские экспертизы, а также психолого-психиатрическая, согласно заключению которой мужчина не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

пресс-служба СК РФ по Подмосковью

Напомним, что 10 апреля 2024 года вечером фигурант дела подошел на улице к 16-летней девушке, а затем со спины облил её серной кислотой. Потерпевшая получила ожоги спины и ног. В этот же день  и в том же районе мужчина совершил нападение на женщину. Он также облил прохожую химическим веществом. Ей были причинены телесные повреждения в виде химического ожога кожных покровов лица и шеи I-II-III степени.

Француз признал вину по делу о сборе сведений о военной деятельности РФ.

Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Московской области

Теги: подмосковье, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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